لحظة بلحظة.. الهدنة في غزة في يومها السابع
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رغم مواجهة بعض العقبات، تمكن الوسطاء، اليوم الخميس من التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لتمديد الهدنة في قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.
- الخارجية القطرية تعلن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي
- الاتفاق على تمديد الهدنة في غزة لليوم السابع
- الجيش الإسرائيلي يعلن استمرار الهدنة في غزة لليوم السابع
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- الصين تدعو إسرائيل وحماس لإرساء "هدنة إنسانية مستدامة"
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يتبع..