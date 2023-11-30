لحظة بلحظة.. الهدنة في غزة في يومها السابع

رغم مواجهة بعض العقبات، تمكن الوسطاء، اليوم الخميس من التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لتمديد الهدنة في قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.

يتبع..