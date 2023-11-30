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الخارجية القطرية تعلن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي

لحظة بلحظة.. الهدنة في غزة في يومها السابع

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الهدنة في غزة في يومها السابع
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رغم مواجهة بعض العقبات، تمكن الوسطاء، اليوم الخميس من التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لتمديد الهدنة في قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.

يتبع..

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