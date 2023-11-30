قطر تعلن أعداد المفرج عنهم من حماس وإسرائيل والجنسيات المزدوجة لبعضهم

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه بحسب التزامات سابع يوم من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس سيتم الإفراج عن 30 فلسطينيا، مقابل 10 أسرى إسرائيليين في غزة.

وقال الأنصاري في مدونته على موقع "إكس": "تم احتساب المواطنتين الروسيتين اللتين تم الإفراج عنهما يوم أمس ضمن هذه القائمة.

حسب التزامات اليوم السابع من اتفاق الهدنة، اليوم سيتم الإفراج عن 30 فلسطينيا، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة. حيث تم احتساب المواطنتين الروسيتين اللتين تم الافراج عنهم يوم امس ضمن هذه القائمة. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 30, 2023

وذكر الانصاري أن المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة اليوم يضمون 2 قصّر و 6 نساء منهن من مزدوجيات الجنسية من الجنسيات التالية: مكسيكية، روسية، أوروغوانية.

المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة اليوم يضمون ٢ قصر و ٦ نساء منهم من مزدوجي الجنسية:

- مكسيكية

- روسية

- اوروغوانية

تم تسليمهم للصليب الاحمر. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 30, 2023

ولفت متحدث الخارجية القطرية إلى أن هؤلاء جميعهم تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي.

يتضمن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الاسرائيلية ٢٣ قاصرا و ٧ نساء. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 30, 2023

وأضاف: "يتضمن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 23 قاصرا و7 نساء".

يُشار إلى أنه في وقت سابق من يوم الخميس 30 نوفمبر، أعلنت "كتائب القسام" أنّه استجابة لطلب القيادة الروسية، أطلقت سراح محتجزتين روسيتين - إيرينا تاتي، وإيلينا تروفانوف - في إطار الدفعة السادسة من تبادل الأسرى مع إسرائيل.

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بدوره، التقى السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، مع تاتي وتروفانوف، اللتين تحملان الجنسيتين الروسية والإسرائيلية.

وقالت السفارة الروسية في بيان إن فيكتوروف رحب بالإفراج عن مواطنينا. وأعرب عن تعازيه العميقة لإيلينا تروفانوف فيما يتعلق بمقتل زوجها، خلال هجوم 7 أكتوبر.

وأكد السفير الروسي أن عودتهم جاءت نتيجة مباشرة للعمل المستمر والمكثف الذي قامت به قيادة وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين، بالإضافة إلى دبلوماسيي السفارات الروسية بالتنسيق الوثيق مع كافة الأطراف المعنية في المنطقة.

المصدر: RT + وكالات