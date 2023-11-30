عملية إنزال جوي جديدة في غزة لسلاح الجو الملكي الأردني

قامت طائرة تتبع سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الخميس، بعملية إنزال جوي جديدة في قطاع غزة لتقديم مساعدات طبية وإنسانية.

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وهذه ثالث عملية إنزال للمستشفى الميداني الأردني في القطاع، وتضم مساعدات طبية وتكفي الحاجيات اليومية للمستشفى ومساعدات إغاثية.

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلن مسؤولون صحيون في قطاع غزة عن وصول أول مستشفى ميداني أردني مع فريق طبي، منذ بدأت إسرائيل قصفها على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، عبر معبر رفح عند الحدود مع مصر.

ويضم المستشفى فريقا طبيا وتمريضيا وإداريا يتألف من 145 شخصا، يتولون تخصصات "الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين".

المصدر: RT