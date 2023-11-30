ماكرون يتوجه إلى قطر بعد مشاركته بمؤتمر "كوب28" في الإمارات

أعلن قصر الإليزيه اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي قادة من الشرق الأوسط في مؤتمر "كوب28" في الإمارات، ثم سيزور دولة قطر.

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ولفت إعلان القصر الرئاسي الفرنسي إلى أن ماكرون يتوجه إلى قطر السبت بعد مشاركته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب28" في دبي، للقاء أمير البلاد التي تؤدي دورا رئيسيا في الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

كذلك، سيعقد ماكرون على هامش "كوب28" الخميس، اجتماعات مع الكثير من قادة المنطقة لمناقشة الصراع في الشرق الأوسط، ومن بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتصوغ.

المصدر: أ ف ب