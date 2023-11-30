استطلاع: نحو 70% من الشبان الأمريكيين لا يؤيدون ما يفعل الجيش الإسرائيلي في غزة

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Gallup أن 67% من الشبان الأمريكيين لا يؤيدون الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ووفقا للاستطلاع فإن "نصف الأمريكيين يؤيدون العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة الذي تقوده "حماس"، بينما يعارضها 45%".

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وذكر إن 67% من الشباب الذين شملهم الاستطلاع والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة لا يؤيدون الإجراءات الإسرائيلية، و30%، على العكس من ذلك، يؤيدونها.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 1 نوفمبر إلى 21 نوفمبر 2023، وشمل 1013 أمريكيا فوق سن 18 عاما.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الحرب على القطاع أودت بحياة أكثر من 15 ألف شخص بينهم أكثر من 6150 طفلا و4 آلاف امرأة، وأصيب أكثر من 36 ألفا، 75% منهم من الأطفال والنساء.

وأضاف أنه لا يزال نحو 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض أو مصيرهم مجهول، بينهم أكثر من 4.700 طفل وامرأة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن عدد النازحين في قطاع غزة ارتفع إلى 1.8 مليون شخص، أي ما يعادل نحو 80% من سكان القطاع.

وجاء في بيان المكتب: "تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 1.8 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 80% من السكان، هم نازحون داخليا".

المصدر: نوفوستي