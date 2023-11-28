المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يكشف خسائر الحرب على القطاع

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الحرب على القطاع أودت بحياة أكثر من 15 ألف شخص بينهم أكثر من 6150 طفلا و4 آلاف امرأة، وأصيب أكثر من 36 ألفا، 75% منهم من الأطفال والنساء.

وأضاف أنه لا يزال نحو 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض أو مصيرهم مجهول، بينهم أكثر من 4.700 طفل وامرأة.

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ولفت إلى أن عدد ضحايا الكوادر الطبية بلغ 207 قتلى، وطواقم الدفاع المدني 26، والصحفيين 70.

كما دمر الجيش الإسرائيلي 103 مقرات حكومية و266 مدرسة منها 67 خرجت عن الخدمة، و88 مسجدا دمرت كليا و174 مسجدا دمرت جزئيا إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

وتعرضت 50 ألف وحدة سكنية لهدم كلي و240 ألف وحدة تعرضت للهدم الجزئي.

كما خرجت 26 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة ودمرت 56 سيارة إسعاف.

وصرح مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف في وقت سابق بأن "أيام التهدئة كشفت حجم المجزرة الكبيرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي" حيث ألقت قوات الجيش الإسرائيلي 40 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة.

المصدر: RT