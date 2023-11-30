طعن سيدة فلسطينية حامل أمام أعين الأطفال في مدينة اللد (فيديو)

قتلت امرأة عربية حامل، في الأربعينيات من عمرها، وجنينها، اليوم الخميس، في عملية طعن بالسكين بمدينة اللد، الواقعة في شمال غرب القدس.

وذكرت مصادر محلية أن ضحية الجريمة تدعى آية أبو حجاج وهي من اللد.

وتبين من مقطع شريط فيديو وثقته كاميرا مراقبة أن المجرم طعن المرأة في ظهرها، أمام طفليها، فسقطت على الأرض جراء ذلك واستمر بطعنها وهي تحاول الدفاع عن نفسها، ثم أقلته سيارة خاصة قادها شخص آخر من المكان.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (أيلون) تلقى، الساعة 08:05، بلاغا عن مصابة جراء حادثة عنف في شارع (هعلياه) باللد".

وأضاف أن "الطاقم الطبي قدم العلاجات الأولية ونقل إلى مستشفى (شمير - أساف هروفيه) امرأة تبلغ نحو 40 عاما، بحالة بالغة الخطورة، تعاني من إصابات مخترقة لجسدها، وسط إجراء عمليات إنعاش".

وأفاد الناطق بلسان مستشفى (شمير - أساف هروفيه) بأن "المرأة من اللد كانت في حمل متقدم، وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من إصابات جراء طعنات عدة، وأدخلت إلى قسم العناية الفائقة. حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياتها، وأجرت عملية توليد قيصرية في محاولة لإنقاذ الجنين، لكن للأسف اضطرت الطواقم الطبية في النهاية لإقرار وفاتهما".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وأعلنت أن الخلفية على ما يبدو "جنائية". ولم يبلغ عن تنفيذ اعتقالات أو أية تفاصيل أخرى.

المصدر: "عرب48"