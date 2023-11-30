بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي: هرتسوغ يناشد محمد بن زايد استخدام ثقله السياسي وتسريع عودة الرهائن

ذكر مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن محور لقائه بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد هو ضرورة عمل كل ما يمكن لتحرير الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة.

وأشار مكتب هرتسوغ إلى أن زيارة الأخير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في إطار الجهود المستمرة لإعادة الرهائن، حيث وصل هرتسوغ، اليوم الخميس، إلى دبي والتقى بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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وشدّد الرئيس هرتسوغ على أن "إطلاق سراح الرهائن هو واجب إنساني على الدول بأكملها وزعماء المنطقة على وجه الخصوص، وقدّم في هذا الجانب نظرة عامة مفصلة عن الوضع الحالي"، بحسب البيان.

وأضاف البيان: "ناشد هرتسوغ صديقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاستخدام ثقله السياسي الكامل لتعزيز وتسريع عودة الرهائن إلى وطنهم".

كما شدّد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

إلى ذلك شكر هرتسوغ على التعاون بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الذي مكّن من زيادة وصول المساعدات الإنسانية، وبناء مستشفى ميداني في رفح، وكذلك نقل الأطفال المصابين للعلاج في الإمارات.

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هذا وحضر اللقاء أيضا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، والمدير العام لمكتب مقر الرئيس الإسرائيلي، إيال شفيكي، والمدير العام لوزارة الخارجية رونين ليفي.

تجدر الإشارة إلى أنه على الهيكل الجانبي لطائرة الرئيس الإسرائيلي التي هبطت في دولة الإمارات العربية المتحدة، كُتبت عبارة "أعيدوهم إلى الوطن"، ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وأضاف البيان أنه في اليوم التالي، سيعقد هرتسوغ سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى المشاركة والتحدث أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28.

المصدر: RT