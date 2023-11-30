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بيان من مكتب نتنياهو بعيد إطلاق سراح المحتجزتين الإسرائيليتين ميا شيم وأميت سوسانا (صورة)

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بيان من مكتب نتنياهو بعيد إطلاق سراح المحتجزتين الإسرائيليتين ميا شيم وأميت سوسانا (صورة)
AP
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أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته تحتضن الرهينتين اللتين تم إطلاق سراحهما للتو في إشارة للأسيرتين الإسرائيليتين اللتين سلمتهما حماس للصليب الأحمر قبل قليل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن "حكومة إسرائيل تلتزم بعودة جميع الرهائن والمفقودين".

بيان من مكتب نتنياهو بعيد إطلاق سراح المحتجزتين الإسرائيليتين ميا شيم وأميت سوسانا (صورة)الأسيرة "ميا شيم" من بين الأسرى الإسرائيليين التي بدأت القسام بتسليمهم.

وذكر أن المواطنتين اللتين تم إطلاق سراحهما هما: ميا شيم عمرها 21 عاما، وأميت سوسانا وعمرها 40 عاما.

وأكدت الحكومة أنها ستقوم وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية، بتقديم المساعدة والدعم لهما ولأسرتيهما.

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"القسّام" تسلم الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة

وقبل قليل، سلّمت "كتائب القسام" إلى لجنة الصليب الأحمر الدولي، محتجزتين إسرائيليتين وذلك في "ميدان فلسطين" وسط مدينة غزة.

من جهتها، ذكرت مراسلتنا أيضا أن "إدارة السجون" الإسرائيلية تقوم بالاستعدادات للإفراج عن الدفعة السادسة من السجناء الأمنيين وفقا للمخطط الذي تم الاتفاق عليه لاستعادة المختطفين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

المصدر: RT

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