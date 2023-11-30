قائمة الأسرى الفلسطينيين المنتظر الإفراج عنهم اليوم من سجون إسرائيل

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين بالافراج اليوم الخميس، سابع أيام صفقة التبادل بينها وبين الحكومة الإسرائيلية.

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الأسيرات:

أهداب محمد علي حوراني / مناطق 48

صابرين علي قائد عطاونة/ مناطق 48

هديل باسم علي محاميد/ مناطق 48

شهد حمد مطصفى سويطات/ مناطق 48

أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم/ مناطق 48

آيات سعيد قاسم عتاملة/ مناطق 48

رنا محمد حسين سويلات/ مناطق 48

أسيل حسين محمود سويطات/ مناطق 48

الأسرى الأشبال:

سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش / بيت لحم

عبدالكريم فرسان سلطان أبو مصطفى/ رام الله والبيرة

يونس مجدي إسماعيل حوامدة/ رام الله والبيرة

إدريس أحمد عبد الرحمن عبد / رام الله والبيرة

قصي عوض محمود مصري/ رام الله والبيرة

محمود إبراهيم محمود متولي/ قلقيلية

عبد الله حسن إسماعيل أولاد حمدان/ الخليل

عبد الله إياد باجس ألبو/ الخليل

يوسف حسين محمد حامد/ رام الله والبيرة

محمود رائد محمد إخليل/ الخليل

أسامة ماهر محمد قبها/ جنين

أحمد فضل خضر عجلوني/ القدس

محمد بهاء عبد الرحمن عياش/ رام الله والبيرة

رائد يوسف محمد إدريس صرصور/ الخليل

أحمد محمد أحمد مرزوق/ القدس

محمود إبراهيم محمود شلودي/ القدس

أبي يوسف عبد الحميد أبو مارية/ الخليل

محمود حسن أحمد قطناني/ نابلس

علي كريم كامل العساكرة/ بيت لحم

مهران عمار ابراهيم حميدان/ القدس

قسام محمد عبد المجيد حامد/ رام الله والبيرة

عز الدين عبد المجيد أحمد حامد/ رام الله والبيرة

المصدر: RT