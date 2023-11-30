بلينكن: التهدئة بين إسرائيل وحماس تؤتي ثمارها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن التهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس" تؤتي ثمارها، ويجب أن تستمر.

وخلال اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ في تل أبيب، لفت بلينكن إلى "أننا شهدنا خلال الأسبوع الماضي تطورا إيجابيا للغاية فيما يتعلق بعودة الرهائن إلى ديارهم والتئام شملهم مع عائلاتهم".

وأضاف: "كما أنها (الهدنة) مكنت من زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المدنيين الأبرياء في غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها. لذا فإن هذه العملية تحقق نتائج. إنها مهمة، ونأمل أن تستمر".

ووصل بلينكن فجر اليوم إلى إسرائيل في ثالث زيارة له إلى المنطقة منذ السابع من أكتوبر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فلسطيني أن بلينكن من المتوقع أن يزور أيضا الضفة الغربية ومن المرجح أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأعلنت حركة حماس والجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، قبيل مدة قصيرة من انتهاء أجل الهدنة في غزة، تمديدها ليوم سابع.

من جهتها، أعلنت الخارجية القطرية توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي، وقالت في بيان إن تكثيف الجهود مستمر بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: "أ ف ب" + RT