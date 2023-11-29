واشنطن تتوقع طرح أحداث غزة على طاولة الزعماء خلال قمة المناخ COP28 المقامة في دبي

كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية توقع مناقشة زعماء العالم للنزاع بين إسرائيل وفلسطين خلال المؤتمر الـ28 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي.

وقد صرّح المسؤول بذلك للصحفيين خلال لقاء خاص حول بدء أعمال المؤتمر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأضاف المسؤول: "نتوقع أن تتاح لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، خلال إقامتها في دبي، الفرصة للتفاعل مع قادة العالم الذين سيجتمعون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، لا سيما مناقشة الصراع بين حماس وإسرائيل".

وأضاف أن مشاركة هاريس في المنتدى تعتمد على "قيادة الإدارة للعمل العالمي الجريء من أجل معالجة أزمة المناخ".

وأكد المسؤول: "خلال الفعاليات المقامة في دبي، سوف تسلّط نائبة الرئيس هاريس الضوء على الاستثمارات التاريخية للإدارة الأمريكية في مكافحة أزمة المناخ في الداخل والخارج. وسوف نعلن أيضا عن عدة مبادرات للحد من انبعاث غازات الدفيئة".

هذا وكانت قد ذكرت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق أن هاريس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيحضران مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي بدلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في دبي في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل. ومن المتوقع أن يحضره العشرات من زعماء العالم.

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هذا ولم يذكر البيت الأبيض سبب تغيب بايدن، وهو الذي يبدي اهتماما كبيرا بمكافحة ظاهرة الاحترار المناخي، عن مثل هذا الاجتماع الحاسم بشأن المناخ.

وفي وقت سابق، شدّد مسؤولون أمريكيون على أن يشارك بايدن عن كثب في الجهود المبذولة للحفاظ على الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة وتمديدها.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في حركة حماس قوله إن ما تم اقتراحه لتمديد الهدنة الموقتة في قطاع غزة "ليس الأفضل" في هذه المرحلة.

وأفاد المصدر بأن "أي مباحثات حول تبادل الأسرى العسكريين الجنود والضباط ينبغي أن يسبقها وقف العدوان ورفع الحصار الخانق عن غزة"، مشيرا إلى ضرورة مناقشة "مبادلة الأسرى خاصة كبار السن (الأكبر من 18 عاما)".

وتتكثف المفاوضات حول تمديد الهدنة قبل ساعات من انتهائها.

المصدر: تاس + وكالات