فرنسا تدعو إسرائيل إلى "وضع حد" لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة

نددت فرنسا بأعمال العنف التي يمارسها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، داعية إسرائيل إلى "وضع حدّ لها" ومعاقبة المنفذين.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر: "نكرر إدانتنا الحازمة لهذا العنف وقلقنا لتزايد هذا العنف".

وأضافت: "ندعو إسرائيل إلى وضع حدّ لهذا العنف، ندعو إسرائيل إلى محاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات"، مطالبة المجتمع الدولي باداء "دور" على هذا الصعيد.

وشددت على أن هذه الانتهاكات "تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بعمق وتقوض آفاق حلّ الدولتين"، موضحة أن فرنسا لا تستبعد "أي خيار"، في إشارة إلى إمكان فرض عقوبات على أفراد أو مجموعات من المستوطنين.

وسبق أن دعت دول أخرى بينها الولايات المتحدة، إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات من أجل إنهاء أعمال العنف هذه.

المصدر: AFP