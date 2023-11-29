بلينكن: سأبذل كل ما في وسعي لتمديد الهدنة في غزة خلال زيارتي لإسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه سيسعى إلى تمديد الهدنة في غزة خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل.

وأوضح بلينكن بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل "أننا سنركز خلال اليومين المقبلين على بذل كل ما في وسعنا لتمديد الهدنة حتى نتمكن من مواصلة إخراج المزيد من الرهائن وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية".

وشدد على "أننا نؤمن أن المسار الوحيد للسلام والحفاظ على إسرائيل كدولة ديمقراطية وقوية هو السماح للفلسطينيين بأن يكون لهم دولة"، لافتا إلى أنه سيبحث في إسرائيل "العمل على منع تكرار حوادث 7 أكتوبر وضرورة حماية المدنيين".

المصدر: "أ ف ب" + وكالات