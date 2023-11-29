البيت الأبيض يعلن مشاركة كامالا هاريس في مؤتمر كوب28 في دبي

أعلن البيت الأبيض في بيان له أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) الذي تستضيفه دبي هذا الأسبوع، وواجه بايدن انتقادات على عدم حضوره.

وأكد البيان أن هاريس ستنضم إلى المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري ووفد يضم نحو 24 مسؤولا أمريكيا آخرين في المؤتمر الذي يعقد في الدولة الخليجية الجمعة والسبت.

وأضافت في بيان: "طلب الرئيس من نائبة الرئيس هاريس حضور قمة القادة في مؤتمر كوب28 نيابة عنه لإظهار القيادة العالمية الأميركية بشأن المناخ في الداخل والخارج".

وتابعت، بعد أن اتصل بايدن برئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، أنها "ستساعد أيضا على تحفيز الطموح العالمي المتزايد في هذا الحدث المهم".

وحتى الاثنين، شدد البيت الأبيض على أن تمثيله في القمة "قوي" رغم عدم مشاركة بايدن.

كما لم يكن من المقرر أن تشارك هاريس، وفق جدول الأعمال الأسبوعي الذي أعلنه البيت الأبيض الأحد.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم نائبة الرئيس كيرستن ألين في بيان منفصل، إن هاريس "ستبرز نجاح إدارة بايدن-هاريس في تنفيذ أجندة المناخ الأكثر طموحا في التاريخ، سواء في الداخل أو الخارج".

ولم يذكر البيت الأبيض سبب تغيب بايدن، الذي له اهتمام كبير بمكافحة ظاهرة الاحترار المناخي، عن مثل هذا الاجتماع الحاسم بشأن المناخ.

من جهتهم، شدد مسؤولون أمريكيون على أنه يشارك عن كثب في الجهود المبذولة للحفاظ على الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة وتمديدها.

من الجدير ذكره أنه حتى عهد بايدن، لم يكن من المعتاد أن يحضر الرئيس الأمريكي مؤتمرات الأطراف بشأن المناخ.

المصدر: AFP