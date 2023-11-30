غالانت: سنمضي في قتال حركة حماس في غزة حتى ننتصر مهما طال الزمن

قال الوزير غالانت خلال تصريح صحفي مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن "إننا سنقاتل حماس حتى ننتصر مهما طال الزمن".

وشكر غالانت في بيانه لوسائل الإعلام، الوزير بلينكن، على مجيئه إلى إسرائيل، لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتي "في وقت حرب عادلة من أجل مستقبل الشعب اليهودي ومستقبل الدولة".

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وأضاف غالانت: "سنقاتل حماس حتى ننتصر، بغض النظر عن الوقت الذي يستغرقه ذلك. هذه حرب عادلة، لهزيمة حماس، داعش في غزة - وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".

بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن تود أن ترى استمرار الهدنة، مبينا أن ذلك سيسمح أيضا بوصول المساعدات إلى غزة.

يشار إلى أن تصريحات غالانت تتشابه مع ما دعا إليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لـ"العودة فورا وبقوة هائلة" للحرب على قطاع غزة، من أجل "تدمير" حركة "حماس" بشكل كامل.

واعتبر بن غفير في منشور له عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس: "حماس توقّع بيد على وقف إطلاق النار، وباليد الأخرى ترسل الإرهابيين لقتل اليهود في القدس".

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تجدر الإشارة إلى أنه رغم مواجهة بعض العقبات، تمكن الوسطاء، اليوم الخميس من التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لتمديد الهدنة في قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.

في حين قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، إن إسرائيل ستواصل السعي دون توقف وستستغل كل فرصة لإعادة أسراها من غزة، مشيرا إلى أن الحرب ستكون طويلة.

المصدر: RT