وسط حالة ارتباك.. جنود إسرائيليون يطلقون النار على إسرائيلي شارك في قتل منفذي عملية القدس (فيديو)

أقدم جنود إسرائيليون على إطلاق النار تجاه مواطن إسرائيلي دون التحقق من هويته الحقيقية، وأصابوه بجروح خطيرة، وذلك بعد أن قام هو بنفسه بقتل منفذيّ "عملية القدس" اليوم الخميس.

وانتشر مقطع فيديو يوثّق لحظات حدوث العملية في القدس، وظهر رد الفعل الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي أو الأمن الإسرائيلي أحيانا عند الاشتباه في شخص ما يريد تنفيذ عملية هجومية ضد الإسرائيليين.

وكشفت لقطات من عملية الهجوم في القدس أن مدنيا إسرائيليا شارك في تحييد منفذي العملية، تعرّض بدوره عن طريق الخطأ لرصاص جنود إسرائيليين وهو الآن في حالة حرجة.

وكان المستهدف قد رفع كلتا يديه ملوحا للجنود مطلقي النيران ولكن ذلك لم يجنبه رصاص اثنين من جنود الاحتياط الذين ساعدوا أيضا في قتل المهاجمين.

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وعلى إثر ذلك، تم وصف حالته بالحرجة ونقل إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس.

وقال مطلقا النار الإسرائيليان في إفادتهما أثناء الاستجواب الأولي أمام الشرطة إنهما اعتقدا أنه "إرهابي" ولذلك أطلقوا النار عليه.. ويجري حاليا التحقيق في ظروف الحادثة.

وكان الإسرائيلي المستهدف عن طريق الخطأ يجثو على ركبتيه ويرفع كلتا يديه ويطلب من الجنود على ما يبدو عدم استهدافه رغم إصابته أصلا.

وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 11 شخصا بجروح متوسطة وخطيرة جراء عملية إطلاق نار، بالقرب من حي راموت بالقدس.

وقال جهاز "الشاباك" الإسرائيلي في وقت لاحق، إن منفذي عملية إطلاق النار هما الشقيقان مراد نمر (38 عاما) وإبراهيم نمر (30 عاما)، وهما متعاطفان مع حركة "حماس"، كانا مسجونين سابقا في أحد السجون الإسرائيلية.

المصدر: RT + يديعوت أحرونوت