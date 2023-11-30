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مقتل 3 وإصابة 11 بإطلاق نار بالقرب من حي راموت بالقدس (فيديوهات)

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مقتل 3 وإصابة 11 بإطلاق نار بالقرب من حي راموت بالقدس (فيديوهات)
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أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 شخصا بجروح متوسطة وخطيرة في عملية إطلاق نار، بالقرب من حي راموت بالقدس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "مسلحين ببندقيتي M-16 وصلا إلى مفترق جفعات شاؤول على طريق الخروج من القدس الساعة 07:40، وبدأ بإطلاق النار على المدنيين في محطة للحافلات. وقام جنديان ومدني كانا في مكان قريب بتحييدهما".

وأغلقت الشرطة مكان الهجوم وبدأت بإجراء المسح لاستبعاد تورط أشخاص آخرين، فيما يتم إجراء تحقيق أولي في الحادث.

وقالت قناة i24 news، إن 8 أشخاص أصيبوا بالعملية، بينهم إثنين في حالة خطرة.

مقتل 3 وإصابة 11 بإطلاق نار بالقرب من حي راموت بالقدس (فيديوهات)

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، "أطلق مسلحان النار على محطة للحافلات عند مدخل المدينة. وتم إطلاق النار على عليهما، مما أدى إلى مقتلهما على الفور".

وأعلن مدير عام نجمة داود الحمراء أن عدد القتلى في الهجوم الذي وقع في القدس ارتفع إلى ثلاثة، بينهم فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 60 عاما، ورجل يبلغ من العمر 70، بالإضافة إلى جرح 11 آخرين.

المصدر: RT 

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