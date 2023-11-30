مقتل 3 وإصابة 11 بإطلاق نار بالقرب من حي راموت بالقدس (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 شخصا بجروح متوسطة وخطيرة في عملية إطلاق نار، بالقرب من حي راموت بالقدس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "مسلحين ببندقيتي M-16 وصلا إلى مفترق جفعات شاؤول على طريق الخروج من القدس الساعة 07:40، وبدأ بإطلاق النار على المدنيين في محطة للحافلات. وقام جنديان ومدني كانا في مكان قريب بتحييدهما".

وأغلقت الشرطة مكان الهجوم وبدأت بإجراء المسح لاستبعاد تورط أشخاص آخرين، فيما يتم إجراء تحقيق أولي في الحادث.

وقالت قناة i24 news، إن 8 أشخاص أصيبوا بالعملية، بينهم إثنين في حالة خطرة.

🔴 WATCH: The moment terrorists open fired in Jerusalem, 7 wounded



According to Magen David Adom emergency services:



2 are in critical condition



5 in serious to light condition



📹 — 27A pic.twitter.com/bXRBCjl4aO — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 30, 2023

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، "أطلق مسلحان النار على محطة للحافلات عند مدخل المدينة. وتم إطلاق النار على عليهما، مما أدى إلى مقتلهما على الفور".

عملية في القدس الان...مع ستة مصابين

דובר מד"א, זכי הלר: בשעה 07:38 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, על פיגוע ירי בשדרות וייצמן בטרמפיאדה בכניסה לירושלים, חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ל- 6 פצועים בינוני וקשה, עדכון בהמשך. pic.twitter.com/JWzOMFMouF — wadea awawdy (@WAwawdy) November 30, 2023

وأعلن مدير عام نجمة داود الحمراء أن عدد القتلى في الهجوم الذي وقع في القدس ارتفع إلى ثلاثة، بينهم فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 60 عاما، ورجل يبلغ من العمر 70، بالإضافة إلى جرح 11 آخرين.

المصدر: RT