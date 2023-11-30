"واينت": تقديرات في إسرائيل بيوم هدنة إضافي واستئناف القتال السبت في غزة

أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي اليوم الخميس، بوجود تقديرات في إسرائيل بأن يكون يوم غد الجمعة آخر يوم هدنة في قطاع غزة، وأن يتم استئناف القتال بحلول يوم السبت.

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وقال الموقع إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه سيكون هناك يوم إضافي وأخير للهدنة غدا الجمعة، سيتم فيه إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين آخرين.

ولفت إلى أنه من المتوقع أيضا أن تكون المفاوضات حول هذا الموضوع صعبة ومدمرة للأعصاب، فيما يبدو أن القتال سيستأنف بعد ذلك مباشرة، وربما بحلول يوم السبت.

وأشار "واينت" إلى أن الأمريكيين والقطريين والمصريين يضغطون من أجل تمديد وقف إطلاق النار، لكنهم يدركون أنه بمجرد استنفاد قائمة الرهائن المئة، فلن يكون من الممكن تمديدها دون اتفاق جديد. ولذلك، فإن الأمريكيين يريدون أن يسمعوا من إسرائيل عن خططها الحربية في جنوب قطاع غزة، وكيف سيتم تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين إلى الحد الأدنى.

وفي هذا السياق، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أمس، بأن الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل إمكانية السماح بعودة المدنيين الذين تم إجلاؤهم سابقا إلى جنوب قطاع غزة، إلى شمال القطاع "لتقليل عدد الضحايا المدنيين".

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش مع الجانب الإسرائيلي، إمكانية حماية آلاف المدنيين الذين فروا من الشمال إلى جنوب غزة، إذا قررت إسرائيل مهاجمة تلك المنطقة.

وفي وقت سابق، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن الجيش الإسرائيلي يعتزم استئناف العمليات القتالية في قطاع غزة قريبا ويخطط لممارستها في جميع أنحاء القطاع.

المصدر: واينت