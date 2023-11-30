نتنياهو: "حماس تحاول قتلنا في كل مكان"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، معلقا على عملية إطلاق النار في القدس، إن "حركة حماس تحاول قتلنا في كل مكان".

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وقال نتنياهو: "لقد انتهيت للتو من اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد وقت قصير من قيام قتلة حماس بقتل إسرائيليين هنا في القدس، وقلت له: هذه هي حماس نفسها.. هذه هي حماس نفسها التي نفذت المجزرة الرهيبة في 7 أكتوبر، نفس حماس التي تحاول قتلنا في كل مكان".

وأضاف: "قلت له (بلينكن) أقسمنا، وأقسمت أن نقضي على حماس. لا شيء سوف يوقفنا.. سنواصل هذه الحرب حتى نحقق الأهداف الثلاثة: إطلاق سراح جميع المختطفين لدينا، والقضاء على حماس بشكل كامل، وضمان ألا تواجه غزة مثل هذا التهديد مرة أخرى".

وقتل اليوم الخميس، 3 إسرائيليين وأصيب 11 آخرون بجروح متوسطة وخطيرة في عملية إطلاق نار، بالقرب من حي راموت بالقدس.

ومن بين القتلى الحاخام إليمالك فاسرمان، 72 عاما، عميد المحكمة الحاخامية في أسدود.

وأفاد الشاباك الإسرائيلي بأن منفذي عملية إطلاق النار عند مدخل القدس هما شقيقان من بلدة صور باهر شرق المدينة، وهما مراد نمر (38 عاما) وإبراهيم نمر (30 عاما)، وهما متعاطفان مع حركة حماس، وكانا مسجونين سابقا في أحد السجون الإسرائيلية، وفق "واينت".

من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية بأن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل منفذي الهجوم في القدس واعتقلت عددا من أفراد عائلتهما.

المصدر: RT