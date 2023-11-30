بالفيديو.. احتجاجات تأييدا لفلسطين بالتزامن مع إضاءة شجرة الميلاد في نيويورك
شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، احتجاجات واسعة تأييدا لفلسطين بالتزامن مع الحدث السنوي لإضاءة شجرة الميلاد، فيما اقتحم محتجون حدثا نظمه "أصدقاء الجيش الإسرائيلي" في المدينة.
وقال موقع Ynet الإسرائيلي إن متظاهرين مؤيدين لفلسطين اقتحموا حدثا لأصدقاء الجيش الإسرائيلي في نيويورك وأجبروا المشاركين، بمن فيهم الملحق العسكري غاي باراك، والأستاذ بجامعة كولومبيا شاي دافيداي والشخصية المؤثرة إميلي أوستن، على حبس أنفسهم في غرفة جانبية حتى وصول حراس الأمن إلى المكان لإنقاذهم".
بدورها، أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية بأن المئات من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين اجتاحوا الشوارع المحيطة بمركز روكفلر مساء يوم الأربعاء، واشتبكوا مع شرطة نيويورك وهتفوا "من النهر إلى البحر"، في محاولة لعرقلة الحفل السنوي لإضاءة شجرة عيد الميلاد، دعما لغزة.
The 2023 Rockefeller Center Christmas Tree is officially lit 🎄 pic.twitter.com/QtXfw2Gfte— Rockefeller Center (@rockcenternyc) November 30, 2023
Rockefeller Center 🚨 NYC— Culture War (@CultureWar2020) November 30, 2023
📍#RockefellerCenter / #NYC
American Communist are Destroying us from within
I want MY country Back
🔄 pic.twitter.com/IHrO6BzweT
وتجمع المتظاهرون، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو إلى "إنهاء الإبادة الجماعية"، على طول الجادة السادسة إلى جانب أعداد كبيرة من السياح المنتظرين في الطابور لمشاهدة الاحتفال الرمزي.
Fights and arrests at the Free Palestine protest outside Rockefeller Tree lighting in NYC @CBSNewYorkpic.twitter.com/H2AixisEBz— Ali Bauman (@AliBaumanTV) November 30, 2023
ومع عدم تمكنهم من الوصول إلى شجرة عيد الميلاد في مدينة نيويورك، احتشد الحشد الهائل حول الشجرة خارج مبنى "نيوز كورب"، الذي يضم شركتي "ذا بوست" و"فوكس نيوز".
🇺🇸 Protesters supporting Palestine interrupted New York City's Rockefeller Center Christmas tree lighting ceremony, a major pre-Christmas event in the U.S.#USA#Manhattan#Rockefeller#RockefellerCenterChristmasTree#Rockefellerchristmastreelighting#rockefellertree#Gaza… pic.twitter.com/p7ysNWzGLR— Attentive Media (@AttentiveCEE) November 30, 2023
وقام ضباط شرطة نيويورك باستمرار بصد المتظاهرين الذين حاولوا هدم الحواجز التي أقامها رجال الشرطة لإبقائهم منفصلين عن الحشود التي حضرت لإضاءة الشجرة.
🇺🇸 Chaos erupts as pro-Palestinian protesters try to disrupt the Rockefeller Christmas Tree lighting breaking through barricades and fighting with police. #Manhattan#NewYork#NYC#USA#RockefellerTreeLighting#Rockefeller#Rockefellerchristmastreelighting#RockefellerCenter… pic.twitter.com/h8F0v8YnEg— Attentive Media (@AttentiveCEE) November 30, 2023
وأمرت شرطة نيويورك بوجود أمني مشدد قبل الاحتجاج المخطط له. وأعلن المنظمون للاحتجاج عن خططهم لتعطيل الاحتفالات في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيرين إلى أن الاحتفال المشهور عالميا يتصادف مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المعترف به من قبل الأمم المتحدة.
المصدر: Ynet + "نيويورك بوست"