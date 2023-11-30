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حماس: إسرائيل ترفض تسلم 7 محتجزين من النساء والأطفال وجثامين 3 من ذات الفئة مقابل تمديد الهدنة اليوم

الصين تدعو إسرائيل وحماس لإرساء "هدنة إنسانية مستدامة"

أخبار العالم

الصين تدعو إسرائيل وحماس لإرساء
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طالبت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، بأن يتم فورا إرساء "هدنة إنسانية مستدامة" بين إسرائيل وحركة حماس.

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وقالت الوزارة في وثيقة نشرتها اليوم، إنه "يجب على أطراف النزاع أن ترسي فورا هدنة إنسانية دائمة ومستدامة"، داعية إلى "وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء القتال".

وحضت الوزارة في وثيقتها مجلس الأمن الدولي على إرسال "رسالة واضحة" يؤكد فيها رفضه "النقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين" ويدعو فيها كذلك "إلى إطلاق سراح جميع المدنيين والرهائن المحتجزين".

كما دعت الوزارة مجلس الأمن الدولي إلى "مطالبة أطراف النزاع بممارسة ضبط النفس لمنع اتساع النزاع ولدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط". 

وكانت الصين أعربت الأسبوع الماضي عن ترحيبها بالهدنة المؤقتة التي أقرت بين إسرائيل وحماس، كما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى عقد "مؤتمر سلام دولي" لحل هذا النزاع.

المصدر: أ ف ب

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