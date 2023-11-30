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إسرائيل: إحباط "أكبر عملية تهريب" للأسلحة عبر الحدود مع الأردن (صور+فيديو)

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إسرائيل: إحباط
Legion-Media
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن ضباطا وجنودا في الجيش أحبطوا مؤخرا محاولة لتهريب 137 قطعة سلاح إلى إسرائيل من الأردن، فيما وصفته بأكبر عملية ضبط أسلحة على الإطلاق على الحدود الأردنية.

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وفي الأشهر الأخيرة، قامت وحدة "ماغن"لمكافحة التهريب التابعة للشرطة  بتعقب عصابة لتهريب الأسلحة متورطة في العديد من المحاولات لجلب الأسلحة إلى إسرائيل من الأردن، بحسب الشرطة.

والخميس الماضي، نبه أعضاء الوحدة المتمركزة بالقرب من بلدة تسوفار الجنوبية القوات الأخرى إلى محاولة العصابة إدخال أسلحة عبر الحدود.

ورصدت القوات التي أرسلت إلى مكان الحادث، مركبة كانت تقترب من الحدود من الجانب الإسرائيلي وطاردتها.

وتم إلقاء القبض على أربعة من المشتبه بهم، من بينهم زعيم العصابة، وتم التعرف عليهم من قبل الشرطة على أنهم من سكان التجمعات البدوية في منطقة يروحام، وأنهم في العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهم.

وقالت الشرطة إن القوات عثرت في المنطقة على 137 قطعة سلاح، بما فيها 120 مسدسا و17 بندقية هجومية من طراز M-16، بالإضافة إلى العشرات من أجزاء الأسلحة وحوالي 250 مخزنا، بقيمة تقدر بـ 6 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار).

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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