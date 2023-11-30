"عدوية بالعبري".. مغنية إسرائيلية تتوعد يحيى السنوار على أنغام "بنت السلطان" (فيديو)

اقتبست المغنية الإسرائيلية رينات بار لحن أغنية "بنت السلطان" الشهيرة لأحمد عدوية لتغني للجنود الإسرائيليين، متوعدة القيادي في حركة "حماس" يحيى السنوار وأهالي غزة.

وتقول كلمات الأغنية، وفقا لمقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، "غدا يموت يحيى السنوار، وغزة كلها".

والمغنية الإسرائيلية رينات بار، فيما تذكره المواقع الإسرائيلية، قدمت إلى إسرائيل من جورجيا، وتغني باللغتين العربية والعبرية.

ويعود تاريخ إنتاج أغنية "بنت السلطان" إلى عام 1969، وقد كتب كلماتها حسن أبو عتمان، ولحنها أحمد أبو السعود، ويغنيها المطرب المصري الشعبي الشهير أحمد عدوية.

إلا أن المفارقة الحقيقة أن كلمات الأغنية الأصلية تقول في مقطع من مقاطعها:

محسوبك عدوية بيحب اسكندرية

ومصر دي بلدي والدول العربية

المصدر: RT