الجيش الإسرائيلي: مستعدون لاستئناف القتال في غزة وحماس تهدف لإلحاق الضرر بصمودنا عبر فيديو بيباس

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن إسرائيل مستعدة لاستئناف القتال في قطاع غزة "على الفور".

وأكد هاغاري في إيجاز صحفي يومي أن "الوسطاء ملتزمون بالعمل على استمرار وقف إطلاق النار" في قطاع غزة.

وأضاف "نطالب الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في قطاع غزة"، مضيفا أن إعلان حماس بشأن مقتل عائلة بيباس "غير مؤكدة حتى الآن".

وقال إن حماس "قدمت فيديو قاسيا لجوردان بيباس، ولم يتم التحقق من صحة ادعاءاتهم" مشيرا إلى أن بث الفيديو "جزء من الإرهاب النفسي الذي تمارسه المنظمة الإرهابية ضد عائلات المختطفين والجمهور الإسرائيلي... الغرض منه هو الضغط وإلحاق الضرر بقدرتنا على الصمود".

وبثت "كتائب القسام" رسالة للأسير الإسرائيلي يردن بيباس التي وجه خلالها رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد مقتل زوجته وطفليه في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبا إياه باستعادة جثثهم.

وتجري حاليا مفاوضات مكثفة لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر الوسيط القطري، والذي ينتهي صباح غد الجمعة.

المصدر: RT