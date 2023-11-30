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الجيش الإسرائيلي يستولي على منزل عائلة فلسطينية ويحوله إلى ثكنة عسكرية

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الجيش الإسرائيلي يستولي على منزل عائلة فلسطينية ويحوله إلى ثكنة عسكرية
AP
دبابة إسرائيلية
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أجلت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عائلة فلسطينية من منزلها قسرا، وحولته إلى ثكنة عسكرية في قرية كرمة، جنوب الخليل.

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واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي قرية كرمة، وداهمت منزل المواطن الفلسطيني عز الدين العواودة، وأخلته قسرا وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وقال العواودة إنه تم الاستيلاء على منزله المكون من 3 طوابق، أثناء وجوده وعائلته في أعمالهم، ورفع عليه علم إسرائيل، وتحول إلى ثكنة عسكرية.

وأضاف أنه عند وصوله إلى المنزل تم إبلاغه بإخلاء المنزل، ومنعه وعائلته المكونة من 8 أفراد من الدخول إليه، ما دفعه للجوء لمنزل أحد أقاربه في بلدة دورا المجاورة.

المصدر: وفا

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