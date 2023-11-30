الجيش الإسرائيلي: "القبة الحديدية" تعترض هدفا فوق نتيفوت في النقب الغربي

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس عن تفعيل صاروخ اعتراضي من منظومة "القبة الحديدية" تجاه هدف فوق نتيفوت في النقب الغربي، مشيرة إلى أنه "لم يتم تفعيل الإنذارات".

إلى ذلك ذكرت قناة 14 العبرية إطلاق صاروخ اعتراضي تجاه هدف مشبوه في "نتيفوت" بالنقب الغربي.

إلى ذلك أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق الصاروخ الاعتراضي فوق "نتيفوت" الواقعة إلى الشرق من قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور الميداني بعد أيام من الهدوء الحذر خلال الهدنة بين حماس وإسرائيل المستمرة مع تسجيل بعض الخروقات، منذ 7 أيام.

يتبع..