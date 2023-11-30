شركة شحن إسرائيلية تقرر تحويل مسار سفنها عن قناة السويس

قررت شركة الشحن البحري الإسرائيلية "زيم" تحويل مسار سفنها عن قناة السويس المصرية، وذلك كإجراء احترازي بحجة الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر.

وأشارت الشركة الإسرائيلية إلى أن تغير مسار السفن يعني "تأخيرا في وصول الشحنات إلى إسرائيل"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأمس، طالب وزراء خارجية دول مجموعة "السبع" الحوثيين بالتوقف الفوري عن تهديد طرق الملاحة البحرية والإفراج عن طاقم سفينة الشحن التي استولوا عليها في البحر الأحمر قبل عشرة أيام.

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وفي شهر نوفمبر الجاري، أعلنت جماعة أنصار الله الاستيلاء على السفينة "غالكسي ليدر" الإسرائيلية، لكن تل أبيب قالت إن السفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، ونفت أن يكون على متنها إسرائيليون.

وتوعدت جماعة أنصار الله باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "نصرة لقطاع غزة".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية