 
مباشر
عاجل
بدء عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" وعبورهم عبر معبر رفح

بلينكن يعرب عن قلقه من مقترحات إسرائيلية حول توسيع المستوطنات في الضفة الغربية

أخبار العالم

بلينكن يعرب عن قلقه من مقترحات إسرائيلية حول توسيع المستوطنات في الضفة الغربية
Globallookpress Mike Lawrence/U.S. Department of
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wim1

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلقه من مقترحات قدمها بعض أعضاء الحكومة الائتلافية الإسرائيلية حول توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في تل أبيب: "أعربت عن قلقنا العميق إزاء الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات في الضفة الغربية، بما في ذلك العنف المتطرف الذي يمارسه المستوطنون، والمقترحات التي قدمها بعض أعضاء الحكومة الائتلافية الإسرائيلية حول مواصلة توسيع المستوطنات. وأعربت عن توقعات واضحة بشأن كيفية حل هذه القضايا".

إقرأ المزيد
ساويرس معلقا على العنف الإسرائيلي في الضفة:
ساويرس معلقا على العنف الإسرائيلي في الضفة: "سيخلق جيلا جديدا يريد أن يثأر لأهله"

وردا على سؤال حول تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ورد واشنطن المحتمل عليه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنه "فيما يتعلق بالعنف، أستطيع أن أقول إننا ننتظر خطوات إضافية من الحكومة الإسرائيلية لوقفه".

وأضاف: "في الوقت نفسه، ندرس إجراءاتنا الخاصة".

وسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بلينكن ملفا كاملا عن "جرائم إسرائيل" في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا