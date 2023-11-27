ساويرس معلقا على العنف الإسرائيلي في الضفة: "سيخلق جيلا جديدا يريد أن يثأر لأهله"

وجه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس انتقادا لعدم اهتمام العالم في ظل هدنة غزة، بما يحدث في الضفة الغربية من "أعمال عنف واعتقال للشباب والأطفال على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين".

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب نجيب ساويرس: "في ظل هدنة غزة انصرف العالم عما يحدث في الضفة الغربية من عنف الجيش الإسرائيلي والاعتقالات للشباب والأطفال علاوة على اعتداءات المستوطنين المتطرفين، وازدياد عدد القتلى الفلسطينيين"، لافتا إلى أن ذلك "يسبب غليانا قد لا تحمد جوانبه!"

وتابع ساويرس: "قلت سابقا القتل والدمار لن يفعل شيء غير خلق جيل جديد يريد أن يثأر لأهله".

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أعلن اعتقال القوات الإسرائيلية 20 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين، لتصل حصيلة المعتقلين إلى 3200 منذ الـ7 من أكتوبر

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية إلى 3200 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 239 قتيلا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT