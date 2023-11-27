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مصر تحذر من مخطط إسرائيل وتطالب بإجراءات رادعة

أخبار العالم العربي

مصر تحذر من مخطط إسرائيل وتطالب بإجراءات رادعة
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن إسرائيل تتخذ خطوات تدفع لتهجير الفلسطينيين، وهو أمر مرفوض دوليا.

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وقال شكري خلال لقاء اللجنة الوزراية العربية الإسلامية مع وزير خارجية إسبانيا اليوم الاثنين، إن الدول التي تعارض التهجير لا تقوم بالإجراءات الكافية للحيلولة دون وقوعه، مؤكدا أن وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا إذا أدركت إسرائيل أنه في مصلحتها، وهذا لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي.

وأضاف شكري أن حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة ضعيف جدا، نتيجة إجراءات إسرائيل المعوقة، ولهذا السبب تقدمت الدول العربية والإسلامية بمشروع قرار في مجلس الأمن.

وكانت مصر قد أعلنت رفضها تهجير الفلسطينين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر لا تقبله مصر ولن تسمح به.

المصدر: RT

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