رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الحرب ستكون طويلة

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، إن إسرائيل ستواصل السعي دون توقف وستستغل كل فرصة لإعادة أسراها من غزة، مشيرا إلى أن الحرب ستكون طويلة.

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وقال هليفي في "يوم اعتراف إسرائيل بمعوقي الأعمال الحربية"، إن "إسرائيل في حالة حرب من أجل الوطن ضد عدو نقش الموت والدمار على علمه". وأضاف هليفي: "نحن في فترة هدوء هدفها إعادة المختطفين إلى بيوتهم وهذا هدف أسمى، وسنواصل السعي دون توقف واستغلال كل فرصة لإعادة المختطفين. ستكون حربا طويلة وسنقاتل حتى نحقق أهدافها. لن نتوقف حتى نقوم بتفكيك حماس حكوميا وعسكريا."

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت اليوم الخميس، أنه تم التعرف على 2005 جرحى من قوات الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن منذ بداية الحرب في غزة ويتم علاجهم في جناح إعادة التأهيل، وقد تم إدخال 287 من الجرحى إلى المستشفى، 28 منهم في حالة خطيرة والبقية في حالة متوسطة وخفيفة.

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي أعلن أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أقر بوقت سابق هذا الأسبوع الخطط العسكرية لمواصلة القتال في ختام فترة الهدنة المؤقتة.

المصدر: واينت+ موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية