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6 جرحى بإطلاق نار وسماع دوي انفجار بالقرب من حي راموت بالقدس (فيديو)

6 جرحى بإطلاق نار وسماع دوي انفجار بالقرب من حي راموت بالقدس (فيديو)

أخبار العالم

6 جرحى بإطلاق نار وسماع دوي انفجار بالقرب من حي راموت بالقدس (فيديو)
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه سمع إطلاق نار، و انفجار بالقرب من حي راموت بالقدس وسقوط عدة إصابات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة بعد إصابتهم في هجوم إطلاق نار في سديروت وايزمان عند مدخل القدس.

وذكرت الشرطة أن "المشتبه بهما قتلا على الفور".

يتبع..

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