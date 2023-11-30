6 جرحى بإطلاق نار وسماع دوي انفجار بالقرب من حي راموت بالقدس (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه سمع إطلاق نار، و انفجار بالقرب من حي راموت بالقدس وسقوط عدة إصابات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة بعد إصابتهم في هجوم إطلاق نار في سديروت وايزمان عند مدخل القدس.

وذكرت الشرطة أن "المشتبه بهما قتلا على الفور".

عملية في القدس الان...مع ستة مصابين

דובר מד"א, זכי הלר: בשעה 07:38 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, על פיגוע ירי בשדרות וייצמן בטרמפיאדה בכניסה לירושלים, חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ל- 6 פצועים בינוני וקשה, עדכון בהמשך. pic.twitter.com/JWzOMFMouF — wadea awawdy (@WAwawdy) November 30, 2023

يتبع..