غالانت: "يجب الاستعداد للانتقال السريع إلى القتال في أي وقت"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الخميس، خلال زيارته لمركز عمليات سلاح الجو بقاعدة كيريا في تل أبيب، أنه "يجب الاستعداد للانتقال السريع إلى القتال في أي وقت".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "يوآف غالانت، زار مركز عمليات سلاح الجو بقاعدة كيريا في تل أبيب، وناقش عن كثب الخطط الهجومية لمواصلة العملية العسكرية في قطاع غزة".

وأشارت الصحيفة بأن غالانت، وجه كلامه للجيش قائلا: "يجب أن نكون مستعدين للانتقال السريع إلى القتال الكامل في أي وقت، اليوم، غدا، بعد غد، في أي لحظة".

وأضاف: "بمجرد أن نستنفد عملية إعادة الرهائن، سنعود إلى القتال العنيف في جميع أنحاء قطاع غزة.. يجب أن تكون الأسراب مستعدة لتنفيذ مهمتها في جميع الساحات، مع التركيز على قطاع غزة".

وأوضح: "عندما نجدد القتال، سنفعل ذلك بكل قوة، بهذه الطريقة فقط سنواصل ضرب حماس، وإطلاق سراح المزيد من الرهائن".

كما أفادت الصحيفة، في وقت سابق، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، صادق على خطط لـ"مواصلة القتال والمناورات البرية" في قطاع غزة.

هذا وهدد الحوثيون يوم الخميس، باستئناف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتوسيعها، في حال استأنف الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.

كما تجري حاليا مفاوضات مكثفة لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر الوسيط القطري.

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المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"