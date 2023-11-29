"يديعوت أحرونوت": رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطط لـ"مواصلة القتال" في غزة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، صادق على خطط لـ"مواصلة القتال والمناورات البرية" في قطاع غزة.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "نحن نعرف ما يجب القيام به، ونحن مستعدون للخطوة التالية".

كما ذكر الجيش الإسرائيلي، بأن 146 أسيرا إسرائيليا ما يزالون لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، بالاضافة لـ 15 أجنبيا. فيما أعلنت "كتائب القسام"، عن مقتل 3 أسرى إسرائيليين لديها جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

هذا وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان، إن السلام يمكن تحقيقه في قطاع غزة على الفور إذا أطلقت "حماس" سراح جميع المحتجزين وسلمت جميع المشاركين في هجوم 7 أكتوبر.

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المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"