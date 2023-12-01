صحيفة: إسرائيل و"حماس" تمددان الهدنة ليوم آخر

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين مصريين بأن إسرائيل وحركة "حماس" اتفقتا على تمديد الهدنة المؤقتة ليوم ثامن.

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وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يتضمن ذلك إطلاق 10 رهائن إسرائيليين آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

وكانت الخارجية القطرية، أكدت صباح أمس الخميس، تمديد التهدئة الإنسانية في قطاع غزة ليوم واحد، ومن المقرر أن تنتهي عند الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة.

ومساء الخميس أكد مصدر مقرب من "حماس" لوكالة "فرانس برس" استعداد الحركة لتمديد الهدنة مع إسرائيل والتي ينتهي مفعول تمديدها الأخير فجر اليوم الجمعة، وقدمت عرضا جديدا.

وكان موقع "واينت" الإسرائيلي أفاد الخميس، بوجود تقديرات في إسرائيل بأن يكون يوم الجمعة آخر يوم هدنة في قطاع غزة، وأن يتم استئناف القتال بحلول يوم السبت.

المصدر: وكالات