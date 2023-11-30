مصدر مقرب من حماس يؤكد استعداد الحركة "تمديد" الهدنة

أكد مصدر مقرب من حماس لوكالة فرانس برس استعداد الحركة "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل والتي ينتهي مفعول تمديدها الأخير في الساعة 05:00 بتوقيت غرينيتش فجر اليوم الجمعة، وقدمت عرضا جديدا.

وفي سبيل هذا التمديد، عرضت الحركة تسليم 7 أسرى إسرائيليين و3 جثث، ويشاع أنها تعود لقتلى عائلة الأسير الإسرائيلي يردن بيباس الذي قتلت زوجته وولديه في قصف إسرائيلي.

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وكان بيباس قد أعلن مقتل عائلته في مقطع فيديو نشرته "كتائب القسام" في وقت سابق من مساء يوم الخميس.

وفي وقت سابق، رفضت إسرائيل مبدأ الافراج عن أسرى فلسطينيين مقابل جثث تعود لإسرائيليين في غزة في الوقت الحالي.

إلى ذلك، قال المصدر إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".

وتابع المصدر: "لدى حماس استعداد للتمديد، وإسرائيل أبلغت الوسطاء برغبة في التمديد في حال ضمان إطلاق سراح المقاومة الأعداد المطلوبة من الأسرى".

وقبل ساعات قليلة من مساء اليوم الخميس، أعلنت قطر أعداد المفرج عنهم من حماس وإسرائيل والجنسيات المزدوجة لبعضهم.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنه بحسب التزامات اليوم الـ7 من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس، سيتم اليوم الإفراج عن 30 فلسطينيا، مقابل 10 رهائن إسرائيليين في غزة.

وقال الأنصاري في مدونته على موقع "إكس": "تم احتساب المواطنتين الروسيتين اللتين تم الإفراج عنهما يوم أمس ضمن هذه القائمة.

وذكر الانصاري أن المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة اليوم يضمون 2 قصّر و 6 نساء منهن من مزدوجيات الجنسية من الجنسيات التالية: مكسيكية، روسية، أوروغوانية.

ولفت متحدث الخارجية القطرية إلى أن هؤلاء جميعهم تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي.

وأضاف: "يتضمن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 23 قاصرا و7 نساء".

المصدر: أ ف ب + RT