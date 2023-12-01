إسرائيل ترفض تجديد تأشيرة ممثلة الأمم المتحدة في فلسطين

أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن تجدد تأشيرة عمل منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينغز.

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وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة: "أبلغتنا السلطات الإسرائيلية بأنها لن تجدد تأشيرة هاستينغز بعد انتهاء صلاحيتها في وقت لاحق من هذا الشهر".

ولم يقدم المتحدث تفاصيل بشأن ما إن سيتم استبدال هاستينغز أو ستواصل عملها من مكان آخر، الا أنه أكد "ثقة الأمين العام الكاملة" بها.

وأضاف: "رأيتم بعض الهجمات العامة جدا على "إكس" ضدها والتي كانت غير مقبولة على الإطلاق".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عين الكندية هاستينغز في ديسمبر في هذا المنصب، وأيضا نائبة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لمنطقة الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وفي نهاية أكتوبر، هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية هاستينغز عبر "إكس"، متهمة إياها بأنها ليست "محايدة" أو "موضوعية".

ورأت الوزارة أن "خطاب هاستينغز الخطير يعرض المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين الأبرياء للخطر".

وتعرض ممثلون آخرون للأمم المتحدة لانتقادات شديدة من مسؤولين إسرائيليين منذ بدء الحرب مع حماس، عقب هجوم شنته الحركة الفلسطينية ضد إسرائيل في 7 من أكتوبر الماضي.

وطالب السفير الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان عدة مرات باستقالة غوتيريش.

المصدر: أ ف ب