بيان إدانة شديد والقاهرة تحذّر من "دعوات مسؤولين إسرائيليين" للتهجير من غزة

أدانت مصر بشدّة، انهيار الهدنة وتجدد القصف العنيف والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وسقوط الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين، معتبرة أن الأمر يُعد بمثابة "انتكاسة خطيرة".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن تجدد سقوط الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين، انتكاسة خطيرة واستهانة من الجانب الإسرائيلي بكافة الجهود المبذولة التي سعت على مدار الأيام الماضية إلى تمديد الهدنة حقنا لدماء الفلسطينيين الأبرياء، وتأمين إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة لسكان القطاع.

إقرأ المزيد

وقال البيان: "حذّرت مصر من مغبّة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، ودعوات المسؤولين الإسرائيليين المشجّعة لتهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة".

واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولكافة أحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة أحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949"، مؤكدة مجددا على "موقف مصر الراسخ الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود أرضه، باعتباره خطا أحمر لن يتم السماح بتجاوزه".

إلى ذلك جدّدت مصر، وفق بيان الخارجية، مطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة، والأجهزة الأممية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، ووقف محاولات وخطط دفعهم للنزوح خارج بلادهم.

إقرأ المزيد

واختتمت بالتأكيد على "أهمية التنفيذ الفعلي للقرارين الصادرين عن مجلس الأمن والجمعية العامة في هذا الشأن".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قبل قليل "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ الصباح وحتى اللحظة إلى 178 شهيدا و 589 إصابة، ومعظمهم من الأطفال والنساء".

المصدر: RT