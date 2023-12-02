مدير منظمة الصحة العالمية يدعو لاستئناف تسليم المساعدات الأساسية لغزة

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، لاستئناف إمدادات المساعدات الأساسية إلى غزة فورا، على أن تتم إعادتها لمستويات لا تقل عنها خلال الهدنة الأخيرة.

وكتب غيبرييسوس عبر شبكة "إكس" اليوم السبت، "يجب استئناف عمليات تسليم الإمدادات الأساسية إلى غزة بشكل عاجل وإعادتها على الأقل إلى المستويات التي تم التوصل إليها خلال الهدنة الأخيرة - لكن المطلوب أكبر من ذلك بكثير".

وأضاف أن المدنيين في قطاع غزة يحتاجون إلى الحماية والغذاء والماء والمأوى والدواء وأشياء أخرى.

Deliveries of essential supplies to #Gaza must urgently resume and be restored at least to levels reached during the recent truce - but much more than that is needed.



Civilians across Gaza need protection, food, water, shelter, sanitation, medicines, and more.



Injured need… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 1, 2023

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وجدد غيبرييسوس التحذير من أن الاكتظاظ الناجم عن النزوح الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة في غزة تزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

ودعا إلى وقف العنف وإطلاق سراح من تبقى من محتجزين، وإنهاء الحصار المفروض على غزة.

وبعد انتهاء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة والعودة الى القتال أمس الجمعة، أفادت تقارير بتوقف دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.

المصدر: RT