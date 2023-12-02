بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يستهدف بلدة كفركلا اللبنانية بالرشاشات الثقيلة ومدفعية الدبابات

استهدف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة كفركلا في جنوب لبنان، بالرشاشات الثقيلة ومدفعية الدبابات.

واستهدفت القوات الإسرائيلية مرتفعات كفرشوبا وكفرحمام في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وأكد شهود عيان لمراسلة RT دوي صافرات الإنذار لأول مرة في العفولة والناصرة ومرج ابن عامر وهو ما يعتبر أوسع نطاق للصافرات شمالا منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وفي اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط وجنوب قطاع غزة.

المصدر: RT