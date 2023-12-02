وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن هجوم كبير على قطاع غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي سيكثف هجماته على المناطق التي لم يهاجمها من قبل.

وقال غالانت أثناء تواجده في غلاف قطاع غزة: "نحن نهاجم في أماكن لم نهاجمها حتى الآن، وسوف يتكثف هجومنا".

وأضاف: "سوف نتأقلم مع الظروف التي سنقاتل فيها، قادة الكتائب في خان يونس يفهمون ما حدث لنظرائهم في شمال قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بمقتل أكثر من 60 فلسطينيا في مجزرة جديدة بحي الشجاعية جراء القصف الإسرائيلي.

ونقل المراسل، عن المديرية العامة للدفاع المدني تأكيدها أن الطيران الإسرائيلي استهدف مربعا سكنيا مأهولا بالسكان في حي الشجاعية، مشيرة إلى أن "طواقمها تعمل على انتشال وإنقاذ أكثر من 300 مواطن ما بين شهيد ومصاب".

وشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة وعنيفة اليوم السبت على مدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونفذت القوات الإسرائيلية صباح اليوم السبت، حزاما ناريا عنيفا مستهدفة المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خانيونس فجر اليوم.

وفي اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها وقف لإطلاق النار بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي وتبادل للأسرى، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط جنوب قطاع غزة.

المصدر: RT