"رويترز": فريق من الموساد في قطر لبحث استئناف الهدنة في غزة

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن فريقا من الموساد الإسرائيلي موجود بالدوحة اليوم السبت لبحث استئناف الهدنة في غزة مع الوسطاء القطريين.

إقرأ المزيد

وأضاف المصدر أن محادثات الموساد بوساطة قطر تركز على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين ومعايير هدنة جديدة.

وكانت الهدنة السابقة التي تم التوصل إليها بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، استمرت 7 أيام قبل أن يتجدد القتال صباح أمس الجمعة، وتضمنت تبادل دفعات من الرهائن الإسرائيلييين والأسرى الفلسطينيين من الأطفال والنساء، إضافة إلى إيصال مساعدات إنسانية والوقود إلى القطاع.

وبعد انتهاء الهدنة أعلنت الخارجية القطرية أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة، مؤكدة التزام قطر مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية.

المصدر: "رويترز"