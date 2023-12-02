وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو أردوغان لاستقبال مقاتلي "حماس" بعد الحرب في غزة

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لاستضافة مقاتلي "حماس" الناجين من الحرب في قطاع غزة في بلاده، لأنه لن تكون هناك حركة "حماس" في القطاع.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيان كوهين الذي جاء فيه: "بعد الحرب، لن تكون هناك منظمة "حماس" الإرهابية في غزة. سنحرر غزة من حماس من أجل أمننا ومستقبل أفضل لشعوب المنطقة".

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وأضاف: "أنت، السيد الرئيس التركي، يمكنك أن تستقبل الإرهابيين الباقين الذين فروا من غزة في بلدك".

وقال أردوغان اليوم السبت إنه لا يعترف بحركة "حماس" كمنظمة إرهابية ولا ينوي إعادة النظر في موقفه في المستقبل.

وأشار إلى أن "حكام إسرائيل الذين روجوا لأنفسهم طوال سنوات كضحايا إبادة جماعية تحولوا إلى قتلة أسلافهم".

وأضاف: "ننتظر من محكمة العدل الدولية أن ينال العقاب اللازم مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية وجزارو غزة وفي مقدمتهم نتنياهو".

المصدر: تاس