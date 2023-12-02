واشنطن: لم نطلع على الوثائق حول أن إسرائيل كانت مسبقا على علم بهجوم "حماس"

نفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي اطلاع الاستخبارات الأمريكية على الوثائق حول أن إسرائيل كانت على علم مسبقا بهجوم "حماس" الواسع النطاق.

وقال كيربي في حديث لقناة "أي بي سي" الأمريكية، يوم الجمعة: "الآن لا يوجد أي دليل على أن المجتمع الاستخباراتي تلقاها"، تعليقا على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" حول وجود وثائق يقال إنها تؤكد علم الاستخبارات الإسرائيلية بهجوم "حماس" قبل أكثر من عام من تنفيذه.

وامتنع كيربي عن التعليق بشأن ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تناقش أي وثائق من هذا القبيل مع الإسرائيليين.

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وأشار إلى أن العمل مستمر على استئناف الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. وقال: "كلنا نتوقع إعلان هدنة أخرى".

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في تقريرها المنقول عن مسؤولين إسرائيليين، أن الاستخبارات الإسرائيلية تلقت معلومات عن تحضير "حماس" لهجومها، لكنها أهملتها معتبرة أن مثل هذه الخطة غير واقعية.

واعترف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي بفشل أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية التي لم تتمكن من إحباط هجوم "حماس" في 7 أكتوبر.

المصدر: تاس