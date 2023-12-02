 
مباشر

واشنطن: لم نطلع على الوثائق حول أن إسرائيل كانت مسبقا على علم بهجوم "حماس"

أخبار العالم

واشنطن: لم نطلع على الوثائق حول أن إسرائيل كانت مسبقا على علم بهجوم
AP Evan Vucci
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wivr

نفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي اطلاع الاستخبارات الأمريكية على الوثائق حول أن إسرائيل كانت على علم مسبقا بهجوم "حماس" الواسع النطاق.

وقال كيربي في حديث لقناة "أي بي سي" الأمريكية، يوم الجمعة: "الآن لا يوجد أي دليل على أن المجتمع الاستخباراتي تلقاها"، تعليقا على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" حول وجود وثائق يقال إنها تؤكد علم الاستخبارات الإسرائيلية بهجوم "حماس" قبل أكثر من عام من تنفيذه.

وامتنع كيربي عن التعليق بشأن ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تناقش أي وثائق من هذا القبيل مع الإسرائيليين.

إقرأ المزيد
نيويورك تايمز: وثائق تؤكد علم إسرائيل بهجوم طوفان الأقصى الذي نفذته حماس بدقة مذهلة
نيويورك تايمز: وثائق تؤكد علم إسرائيل بهجوم طوفان الأقصى الذي نفذته حماس بدقة مذهلة

وأشار إلى أن العمل مستمر على استئناف الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. وقال: "كلنا نتوقع إعلان هدنة أخرى".

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في تقريرها المنقول عن مسؤولين إسرائيليين، أن الاستخبارات الإسرائيلية تلقت معلومات عن تحضير "حماس" لهجومها، لكنها أهملتها معتبرة أن مثل هذه الخطة غير واقعية.

واعترف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي بفشل أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية التي لم تتمكن من إحباط هجوم "حماس" في 7 أكتوبر.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا