نيويورك تايمز: وثائق تؤكد علم إسرائيل بهجوم طوفان الأقصى الذي نفذته حماس بدقة مذهلة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولين إسرائيليين تلقوا وثائق قبل أكثر من عام بشأن تخطيط حماس لعملية "طوفان الاقصى" التي نفذتها في 7 أكتوبر الماضي لكنهم لم يأخذوها على محمل الجد.

وقالت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين أعتبروا أن خطة هجوم "طوفان الأقصى" كانت "طموحة للغاية".

واستندت "نيويورك تايمز" في تقريرها إلى وثائق ورسائل بريد إلكتروني من مسؤولين إسرائيليين.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن وثيقة مكونة من 40 صفحة حول خطط حماس لم تذكر تاريخا محددا للعملية، ولكنها وصفت جميع التحصينات الإسرائيلية، وموقع ونقاط قوة القوات الإسرائيلية.

إقرأ المزيد

وأوضحت أن محللين إسرائيليين اعتبروا أن حجم مثل هكذا هجوم (طوفان الأقصى) يتجاوز قدرات حركة حماس ووصفوا الخطة بأنها "طموحة".

وكما تشير الصحيفة، أن حركة حماس نفذت هذه الخطة "بدقة مذهلة". وأقر المسؤولون بأنهم لو أخذوا الوثيقة على محمل الجد، لكان بإمكان إسرائيل الاستعداد أو تجنب تسلل مقاتلي حماس في 7 أكتوبر.

في 14 أكتوبر، اعترف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، بأن إسرائيل أخفقت في مهمتها لمنع هجوم "طوفان الاقصى"، ولكن في الوقت نفسه، أوضح هنغبي أن إسرائيل لم تتلق تحذيرا محددا من هجوم وشيك من قبل حماس، بما في ذلك من مصر.

وأضاف أنه في 7 أكتوبر، قبل ساعتين ونصف من الهجوم، تم استدعاء رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي لإحاطة طارئة حول معلومات استخباراتية جديدة، لكنها لم تؤد إلى تعبئة.

المصدر: تاس