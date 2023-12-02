"القسام" تنشر فيديو لقتل جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية إسرائيلية وتفجير دبابات في بيت حانون

أظهر مقطع فيديو نشرته "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" استدراجها قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى لكمين محكم في "التوام" شمال غرب غزة، واستهدافها بعبوات مضادة للأفراد والقذائف المضادة للتحصينات والرشاشات الثقيلة. وأكدت في بيان لها "وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح".

تجدر الإشارة إلى أنه في اليوم الثاني من انتهاء الهدنة الإنسانية التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل للأسرى بين "حماس" وإسرائيل، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط وجنوب قطاع غزة.

بدورها، تقوم الفصائل الفلسطينية بالرد على الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين وتوقع أعدادا كبيرة منهم بين قتيل وجريح.

المصدر: RT