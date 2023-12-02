حزب الله يعلن استهداف مرابض ‏المدفعية الإسرائيلية في موقع خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت، استهداف مرابض ‏المدفعية الإسرائيلية في موقع خربة ماعر، عند حدود لبنان الجنوبية، بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة مباشرة.

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وقال بيان صادر عن المقاومة الإسلامية: إن "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم السبت 02-12-2023 مرابض ‏المدفعية في موقع خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وتم إصابتها إصابة مباشرة". ‏

وكان حزب الله أعلن بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت، أنه استهدف ‏عند الساعة 11:20 من مساء ‏يوم الجمعة بصواريخ الكاتيوشا "الغراد" مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت بلدة حولا، مشيرا إلى أن استهدافه حقق إصابات مباشرة. ‏

وجاء ذلك، عقب 5 استهدافات نفذها الحزب أمس الجمعة مع انتهاء الهدنة التي استمرت 7 أيام وتجدد القتال في غزة.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه استهدف الليلة الماضية خلية أطلقت قذائف نحو إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

المصدر: RT