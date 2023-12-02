حزب الله يعلن استهداف مرابض المدفعية الإسرائيلية في موقع خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية
أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت، استهداف مرابض المدفعية الإسرائيلية في موقع خربة ماعر، عند حدود لبنان الجنوبية، بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة مباشرة.
وقال بيان صادر عن المقاومة الإسلامية: إن "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم السبت 02-12-2023 مرابض المدفعية في موقع خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وتم إصابتها إصابة مباشرة".
وكان حزب الله أعلن بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت، أنه استهدف عند الساعة 11:20 من مساء يوم الجمعة بصواريخ الكاتيوشا "الغراد" مرابض مدفعية ديشون التي قصفت بلدة حولا، مشيرا إلى أن استهدافه حقق إصابات مباشرة.
وجاء ذلك، عقب 5 استهدافات نفذها الحزب أمس الجمعة مع انتهاء الهدنة التي استمرت 7 أيام وتجدد القتال في غزة.
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه استهدف الليلة الماضية خلية أطلقت قذائف نحو إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
المصدر: RT