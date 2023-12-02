نتنياهو يتهم حماس بانتهاك اتفاقية الأسرى ويتعهد بالعمل على ممارسة المزيد من الضغط

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس انتهكت اتفاقية الأسرى، مشيرا إلى أن تل أبيب ستعمل على زيادة الضغط.

وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت أن "تحقيق أهداف الحرب" مستحيل من دون استمرار العمليات البرية. وعن تجدّد القتال في غزة، قال "في الأيام الأخيرة دمّرنا 400 هدف لحماس".

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وأردف نتنياهو: "سنواصل الحرب حتى نحقق جميع أهداف الحرب - ولا يُمكننا القيام بذلك دون استمرار المناورات البرية". وكشف عن أن "هناك الكثير من الخلافات مع أصدقائنا في الإدارة الأمريكية.. ولكن في غالب الأحيان ننجح في إقناعهم".

كما تحدث نتنياهو عن أنه "كانت هناك مفاوضات صعبة تحت النار" من أجل إطلاق سراح الرهائن. لافتا إلى أنه تمت مضاعفة عدد من تم إطلاق سراحهم من غزة "والمهمة لم تنجز بعد".

وأضاف في هذا الجانب: "نواصل الجهود من أجل إعادة جميع الرهائن إلى الوطن والقتال مستمر ووجهت جيش الدفاع بمواصلة الضغط العسكري.

وكشف أيضا أنه يتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "كل ليلة تقريبا ومع وسائل الإعلام المؤثرة في الولايات المتحدة ونريد أن نؤثّر على الرأي العام".

وأكد مجددا أنه سيحقق الأهداف الثلاثة للحرب: القضاء على حماس، إعادة المختطفين وألا تشكل غزة تهديدا جديدا على إسرائيل.

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وفي سياق آخر، أعلن أن سياسة توزيع أكبر قدر من السلاح على الاسرائيليين يجب أن تستمر، معتبرا أنها "تساعد في إنقاذ الحياة"، ولكن يمكن أن نخسر الأرواح "وهذا يمكن أن يحدث".

كما تحدث نتنياهو عن أنه اقترح على وزير الدفاع (يوآف غالانت) إقامة مؤتمر صحفي مشترك، وقال: "وهو اختار ما اختار".

المصدر: RT