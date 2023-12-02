ماكرون يحذر إسرائيل: القضاء على حماس سيؤدي الى 10 سنوات من الحرب

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل من أن هدفها المعلن بـ"القضاء بالكامل" على "حماس" قد يجر حربا تمتد "10 سنوات"، داعيا إلى "مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

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وسأل ماكرون في مؤتمر صحافي اليوم السبت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" في دبي: "ماذا يعني القضاء على حماس بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟... إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات".

وأضاف "لذا يجب توضيح هذا الهدف" من جانب "السلطات الإسرائيلية"، محذّرا من "حرب لا تنتهي".

وشدد الرئيس الفرنسي على أن "المواجهة الجيدة للإرهاب ليست عبارة عن قصف منهجي ومتواصل" معربا عن "القلق" من انتهاء مفاعيل الهدنة بين إسرائيل وحماس الجمعة.

واعتبر أن "الرد الصحيح على تنظيم إرهابي ليس القضاء على منطقة بأكملها أو قصف البنى التحتية المدنية برمتها".

وأكد ماكرون على أن الأمر يتعلق بـ "الأمن الدائم" لإسرائيل الذي لا يمكن ضمانه إذا أُرسي "على حساب أرواح الفلسطينيين، وبالتالي استياء كل الرأي العام في المنطقة".

وبناء على ذلك، دعا إلى "مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وللإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس وتزويد سكان غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها بشكل عاجل".

وحض أيضا على "جعل إسرائيل واثقة من استعادة أمنها في موازاة الاستجابة للتطلعات المشروعة للفلسطينيين، من خلال تحقيق الهدف السياسي المتمثل بالوعد بإقامة الدولتين".

وفي ما يتعلق بالإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين، قال الرئيس الفرنسي: "نحتاج إلى أيام عدة من العمل"، في إشارة إلى "المفاوضات الجارية والمستمرة".

ومن المقرر أن يجري ماكرون زيارة خاطفة مساء اليوم إلى قطر، حيث سيتناول العشاء مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير الدولة التي تقود مفاوضات الهدنة والإفراج عن الرهائن.

المصدر: أ ف ب